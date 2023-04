Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Joint in der Hemdtasche - Bundespolizei stellt Betäubungsmittel sicher

Siegen (ots)

Gestern Nachmittag gab ein Kontrollierter am Siegener Bahnhof an, er habe nur einen Joint in der Hemdtasche und sonst nichts Verbotenes dabei. Davon ließ sich eine Streife der Bundespolizei nicht blenden und stellte auf der Dienststelle weitere Drogen sicher.

Am 24.04.2023 gegen 16:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Siegener Bahnhof einen 45-jährigen Iraker. Auf die Frage, ob dieser verbotene Gegenstände dabeihätte, zog er einen Joint aus seiner Brusttasche und händigte ihn den Beamten freiwillig aus. Da er jedoch auf die Frage, was in seinem Rucksack sei, nervös reagierte, entschieden sich die erfahrenen Polizisten die Tasche des Wohnungslosen zu durchsuchen. Dort fanden sie fünf Verschlusstütchen mit Cannabiskraut (ca. 53g), 2,2g Amphetamine, sowie eine Tablette und ein gelbes Pulver auf. Die Bundespolizei stellte die Drogen sicher und leitete ein Strafverfahren wegen "Unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln" ein.

