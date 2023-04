Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 20-Jähriger mit echt aussehender Pistole gestellt - Bundespolizei stellt Anscheinswaffe sicher

Hagen - Herdecke (ots)

Gestern Nachmittag (24. April) kontrollierten Bundespolizisten im Hagener Hauptbahnhof einen jungen Mann. Dabei fanden sie bei diesem eine täuschend echt Softairwaffe.

Gegen 15 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Hagen. Dort hielten sie einen 20-Jährigen an. Bei der Kontrolle gab dieser an, eine Softairpistole bei sich zu haben.

Die Beamten stellten die Anscheinswaffe sicher. Diese konnte auf den ersten Blick nicht von einer echten Waffe unterschieden werden. Tatsächlich handelte es sich um eine Waffe, mit der es mittels Luftdruck möglich ist, kleine Plastikkügelchen zu verschießen. Die Bundespolizisten stellten die Pistole sicher, worauf der Herdecker mit Unverständnis reagierte.

Die Einsatzkräfte nahmen den Deutschen mit zur Wache und stellten seine Identität fest.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

