Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallfahrer erwartet umfangreiches Verfahren

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (08.03.2023) um 10:00 Uhr in der Straße "Im Schwalbenohl". Ein 32-Jähriger war hier mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gerutscht. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten sowohl Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers, als auch auf einen möglicherweise vorangegangenen Drogenkonsum. Ein Atemalkoholtest und ein Drogenvortest bestätigte schließlich den Verdacht. Der Mann wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Da die Beamten jedoch Zweifel an der Echtheit des tschechischen Führerscheins hatten, wurde zudem ein Verfahren wegen "Urkundenfälschung" und "Fahren ohne Fahrerlaubnis" eingeleitet. Außerdem konnte festgestellt werden, dass bei dem Fahrzeug der Termin zur Hauptuntersuchung schon mehr als zwei Monate abgelaufen war. Der Fahrer wird sich daher nun in einem umfangreichen Verfahren verantworten müssen. An Auto und Baum entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

