POL-COE: Nottuln, Stiftsplatz, Kirchplatz/ Opferstock aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter versuchten am 21.08.2022, in der Zeit von 13.00 bis 21.15 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus auf der Schüppenstraße in Coesfeld einzudringen. Die Polizei stellte vor Ort Einbruchsspuren an der Haustür fest. Ins Innere des Hauses gelangten die Täter augenscheinlich nicht. Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen ...

