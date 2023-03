Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Hund - Hinweise gesucht!

Olpe (ots)

Am Sonntag, (05.03.2023) kam es um 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "In der Trift". Ein Hund war hier plötzlich und unerwartet auf die Fahrbahn gelaufen und dort mit einem vorbeifahrenden Auto zusammengestoßen. Der Hund war etwa 60cm groß und hatte ein helles Fell. Nach dem Unfall ist das Tier zu einer Person in Richtung einer Zoohandlung gelaufen. Die Person - vermutlich der oder die Tierhalter/in - ist dann mit dem Hund in unbekannte Richtung weggegangen. An dem Auto entstand leichter Sachschaden. Es ist aktuell nicht bekannt, ob der Hund durch den Zusammenstoß verletzt wurde. Zeugen des Unfalls oder Personen die Angaben zum Hund oder dem, bzw. der Tierhalter/in machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Olpe unter der Rufnummer 02761 /9269-0

