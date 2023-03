Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leichtverletzt nach Kollision mit Leitplanke

Finnentrop (ots)

Am Montag (06.03.2023) kam es um 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K30 im Bereich Müllen. Ein 50-jähriger Autofahrer war hier im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Er begab sich später eigenständig in ärztliche Behandlung. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste aufwendig geborgen werden, da er sich mit der Leitplanke verkeilt hatte. An dem Auto und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell