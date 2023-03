Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte und Hoher Sachschaden durch witterungsbedingte Unfälle

Kreis Olpe (ots)

Am Dienstag (07.03.2023) sorgten am frühen Morgen einsetzender Schneefall und winterglatte Straßen für mehrere Verkehrsunfälle im Kreis Olpe. Insgesamt nahm die Polizei im gesamten Kreisgebiet in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr neun Unfälle auf. In acht Fällen handelte es sich um Sachschadensunfälle mit einer Gesamtschadenssumme im oberen fünfstelligen Eurobereich.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B54/55 wurden gegen 08:00 Uhr zwei Personen verletzt. Die 24-jährige Fahrerin eines Kleintransporters verlor auf winterglatter Straße in Höhe der Ortslage Rhode die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet in die Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß dort mit dem PKW eines 63-Jährigen zusammen. Die Fahrerin des Kleintransporters wurde durch den Zusammenstoß leicht und der 63-Jährige schwer verletzt. Beide Unfallbeteiligte wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die B54/55 war während der Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell