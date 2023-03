Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer nach Alleinunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag (06.03.2023) um 15:23 Uhr auf der K5 im Bereich Illeschlade. Ein 18-jähriger Autofahrer verlor hier im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet dort in den Böschungsbereich und überschlug sich. Dabei wurde der junge Fahrer leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

