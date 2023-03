POL-OE: Vier Auto-Kompletträder gestohlen

Olpe (ots) - Am Sonntag, (05.03.2023) kam es um 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "In der Trift". Ein Hund war hier plötzlich und unerwartet auf die Fahrbahn gelaufen und dort mit einem vorbeifahrenden Auto zusammengestoßen. Der Hund war etwa 60cm groß und hatte ein helles Fell. Nach dem Unfall ist das Tier zu einer Person in Richtung einer Zoohandlung gelaufen. Die Person - vermutlich der oder die ...

mehr