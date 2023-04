Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt am Wochenende 5 mit Haftbefehl gesuchte Personen fest - Sie wurden gesucht wegen Raubes, diverser Gewaltdelikten, Urkundenfälschung und Eigentumsdelikten

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Wochenende 4 Männer und eine Frau im Raum Aachen festgenommen. Sie wurden u.a. wegen Raubes, mehreren Gewaltdelikten, des besonders schweren Falls des Diebstahls und Urkundenfälschung gesucht.

Am Samstag war den Beamten im Hauptbahnhof Aachen ein 24-Jähriger (Staatsangehörigkeit gilt als ungeklärt) aufgefallen und wurde kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte er keine Ausweispapiere vorlegen. Um seine Personalien genauer zu überprüfen, wollten ihn die Beamten mit zur Dienststelle nehmen. Dabei wurde er verbal immer aggressiver und leistete aktiven Widerstand. Als die Beamten ihn schließlich fixiert bekamen, wurde er der Wache zugeführt. Hier gingen seine Widerstandshandlungen weiter. Den Grund des heftigen Widerstandes fand man wenig später in den Fahndungsregistern. Er wurde mit Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft in Unna wegen Raubes und mehreren Gewaltdelikten gesucht. Auch 8 weitere Fahndungsausschreibungen in Strafsachen wegen diverser Körperverletzungsdelikten, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und ausländerrechtlicher Bestimmungen lagen von verschiedenen Behörden gegen ihn vor. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Auch für einen 36-jährigen Russen endete am Sonntag seine Fahrt in Aachen. Die Staatsanwaltschaft im Frankenthal suchte ihn wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Hier musste er noch eine Restfreiheitsstrafe von über einem Jahr von einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 2 Monaten absitzen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

Hier verbrachten die Beamten auch ein 39-jährigen Tunesier. Er musste noch eine 210-tägige Restfreiheitstrafe von einer Gesamtstrafe von 1 Jahr und 2 Monate wegen der gefährlichen Körperverletzung absitzen.

Zwei weitere Festnahmen folgten auf der BAB 44 und im Personentunnel am Hauptbahnhof. Eine 38-jährige Rumänin wurde von der Staatsanwaltschaft in Landshut wegen Urkundenfälschung und ein 36-jähriger Rumäne wegen des Erschleichens von Leistungen von der Staatsanwaltschaft in Stuttgart gesucht. Beide konnten ihre Geldstrafen nicht zahlen und wurden ersatzweise in Haft genommen.

Das Bild in der Pressemappe ist -pressefrei-

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell