BPOL NRW: Scheibe zerstört für eine Flasche Gin - Bundespolizei ermittelt gegen Unbekannten

Duisburg (ots) - Im Duisburger Hauptbahnhof wurde am Sonntagabend (23. April), um 18.40 Uhr, ein gesuchter Mann (43) durch Beamte der Bundespolizei festgenommen. Für seinen Haftantritt wurde er in die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben. In der Haupthalle trafen die Beamten auf den 43-jährigen Deutschen und unterzogen ihn einer Überprüfung. Bei der Kontrolle ...

