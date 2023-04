Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwölf Mal keine Fahrkarte - 4 Monate Freiheitsstrafe

Duisburg (ots)

Im Duisburger Hauptbahnhof wurde am Sonntagabend (23. April), um 18.40 Uhr, ein gesuchter Mann (43) durch Beamte der Bundespolizei festgenommen. Für seinen Haftantritt wurde er in die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

In der Haupthalle trafen die Beamten auf den 43-jährigen Deutschen und unterzogen ihn einer Überprüfung. Bei der Kontrolle wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg nach dem Mann suchte, weil er in zwölf Fällen eine Leistungserschleichung durch das Fahren im Zug ohne Fahrkarte beging. Er wurde zu vier Monaten Haft verurteilt. Die Beamten eröffneten ihm den Haftbefehl, nahmen ihn fest und führten ihn der Wache der Bundespolizei zu. Von dort aus wurde er an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell