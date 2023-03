Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Friedrichstadt - Autotür geöffnet - Radfahrer stürzt - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 8. März 2023, 19:54 Uhr

Ein 50-jähriger Radfahrer wurde gestern Abend schwer verletzt, als er auf der Bilker Allee gegen eine plötzlich geöffnete Autotür prallte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 50-jährige Mann aus Düsseldorf mit seinem Fahrrad auf dem Radfahrstreifen der Bilker Allee in Richtung Elisabethstraße unterwegs. Aufgrund einer Baustelle wich er auf die Fahrbahn aus. Unmittelbar hinter der Baustelle stand ein 30-jähriger Mann mit seinem Audi auf dem Radfahrstreifen. Als der Radfahrer ihn passierte, bemerkte der Düsseldorfer das offenbar zu spät und öffnete die Tür seines Pkw. Der 50-Jährige aus Düsseldorf prallte gegen die Autotür und verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Bilker Allee musste für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen Friedrichstraße und Elisabethstraße gesperrt werden.

