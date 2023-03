Polizei Düsseldorf

POL-D: Königsallee - Diebstahl aus PKW durch Zivilfahnder vereitelt- Festnahme auf frischer Tat - Geschädigte konnte ihr Eigentum direkt wieder in Empfang nehmen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 7. März 2023

Zwei polizeilich einschlägig bekannte Tatverdächtige konnten gestern bei ihrem Versuch, hochwertiges Diebesgut aus einem SUV an der Königsallee zu entwenden, von Zivilfahndern festgenommen werden.

Die beiden 51 und 39 Jahre alten Tatverdächtigen fielen einem zivilen Einsatzteam des Düsseldorfer Polizeipräsidiums auf. Die beiden in Düsseldorf wohnhaften Männer, einer mit französischer und der andere mit marokkanischer Nationalität waren in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten aus Kfz auffällig. In ihrem PKW umrundeten sie immer wieder die Königsallee. Dann hielten sie abrupt und stiegen aus. In diesem Moment parkte die spätere Geschädigte, eine 34-Jährige aus Düsseldorf, ihren SUV auf der Grabenseite der Kö. Die beiden Männer stellten sich dabei auffällig in die Nähe des gerade geparkten Fahrzeugs auf. Als die Geschädigte sich von ihrem Auto entfernt hatte, ging der 34-jährige Tatverdächtige zielgerichtet auf das Fahrzeug zu, öffnete das Auto und durchwühlte Innen - und Kofferraum des Range Rovers. Möglicherweise wurde das Funksignal des Fahrzeugschlüssels beim Verschließen durch einen Störsender unterdrückt. Nachdem er das Fahrzeug durchsucht und Gegenstände an sich genommen hatte, verschloss er den Range Rover und entfernte sich mit seiner Beute in Richtung Steinstraße, in dem mittlerweile der 51-Jährige im Pkw fahrbereit auf seinen Komplizen wartete. In der Marienstraße konnten die beiden Männer aus ihrem Auto heraus durch die Zivilfahnder festgenommen werden. In ihrem Pkw konnten die gestohlenen Gegenstände der 34-Jährigen sichergestellt werden. Wenig später konnte sie ihr Eigentum auf der Wache Stadtmitte in Empfang nehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell