Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte/Friedrichstadt - Taxi kollidiert mit Pkw - Drei Menschen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 7. März 2023, 09:57 Uhr

Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Stadtmitte, bzw. Friedrichstadt schwer verletzt. Ein Taxi war im Kreuzungsbereich mit einem weiteren Pkw kollidiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen war gegen 10 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem Taxi auf der Graf-Adolf-Straße in Richtung Haroldstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Karl-Rudolf-Straße, bzw. Oststraße kam es aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 50 Jahre alten Mannes. Dieser war auf der Karl-Rudolf-Straße in Richtung Oststraße unterwegs. Bei dem Zusammenstoß wurden der Taxifahrer, der 50-Jährige sowie dessen 38 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt und zur stationären Behandlung in Kliniken gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls kam das Taxi nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen 42-Jährigen, der auf dem Gehweg vor dem dortigen Geschäft saß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde wegen ausgelaufener Betriebsmittel gereinigt. Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist der jeweilige Ampelstatus der beiden Beteiligten.

