POL-D: Benrath - Widerstandshandlungen bei Personenkontrolle - Jugendliche zeigen sich aggressiv und respektlos

Düsseldorf (ots)

Freitag, 3. März 2023, 21 Uhr

Bei der Überprüfung einer Personengruppe in Benrath am Freitagabend zeigten sich einige der jungen Menschen derart aggressiv und respektlos, dass die Kontrolle nur mit Hilfe von Unterstützungskräften durchgeführt werden konnte. Wegen Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffs wurden fünf der Beteiligten zur Wache verbracht. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Beamten des Einsatztrupp PRIOS war die zehnköpfige Gruppe augenscheinlicher Jugendlicher am Bahnhof Benrath aufgefallen, weil sie laut herumschrien und Müll umherwarfen. Als die Polizisten ausstiegen, ergriff einer der Beteiligten sogleich die Flucht, kam wenige Meter weiter jedoch ohne fremdes Zutun zu Fall. Bei seiner Überprüfung leistete der 18-Jährige Widerstand, beleidigte die Beamten fortwährend und stachelte seine anderen Begleiter regelrecht an. Ein 17-Jähriger versuchte einen Polizisten bei seiner Kontrolle mit einem Kopfstoß zu attackieren und konnte schließlich auch nur unter erheblichem Widerstand fixiert werden. Des Weiteren mussten neben diesen Beiden drei weitere Personen im Alter von 16, 18 und 29 Jahren wegen ähnlichen Verhaltens vorläufig festgenommen oder in Gewahrsam genommen werden. Alle wurden später entlassen, bzw. in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Beamter verletzte sich bei dem Einsatz und war nach einer ambulanten Behandlung nicht mehr dienstfähig. Die Ermittlungen gegen die Beschuldigten unterschiedlicher Nationalitäten laufen.

