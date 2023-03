Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 - Mönchengladbach - Ein Schwerverletzter und vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Düsseldorf (ots)

Freitag, 3. März 2023, 21 Uhr

Ein Schwerverletzter und vier leichtverletzte Menschen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der A 46 bei Mönchengladbach. Ein Pkw-Führer war mit dem Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges kollidiert. In der Folge prallte ein weiterer Pkw in das auf dem Seitenstreifen stehende Auto.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 41-jähriger Neusser mit seinem BMW auf der A 46 in Richtung Brilon unterwegs. Zwischen dem Rastplatz Herrather Linde und dem Autobahndreieck Wanlo fuhr er aus bislang unklarer Ursache gegen den Auflieger eines Sattelzuges vor ihm. Nach der Kollision mit dem Heck des Sattelzuges geriet der Pkw ins Schleudern, prallte gegen die rechte Schutzplanke und kam quer auf dem Seitenstreifen und teilweise dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Ein nachfolgender 39-jähriger Belgier konnte nicht rechtzeitig bremsen oder ausweichen und stieß mit seinem BMW gegen den anderen BMW. Der 41-jährige Neusser wurde beim dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. In dem belgischen BMW wurden zwei Erwachsene im Alter von 40 und 53 Jahren sowie zwei 7 und 8 Jahre alte Kinder leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme blieb die Richtungsfahrbahn bis 1:20 Uhr gesperrt und der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Erkelenz-Ost abgeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf 95.000 Euro geschätzt.

