Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Senior in Hausflur überfallen - Zwei Frauen mit geraubter Goldkette auf der Flucht - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 28. Februar 2023, 12:30 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht nach Zeugen eines Raubes von gestern Nachmittag in Derendorf. Zwei bislang unbekannte Frauen hatten einen Senior zunächst auf der Straße angesprochen und ihn dann in dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses überfallen. Im Anschluss flüchteten sie mitsamt einer hochwertigen Goldkette.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten war der 82 Jahre alte Mann zu Fuß unterwegs, als ihn an der Kreuzung Becherstraße/Barbarastraße zwei unbekannte Frauen ansprachen und ihn zu einer Unterschrift auf einem Zettel überreden wollten. Der Senior lehnte ab und setzte seinen Weg fort. Die beiden Frauen ließen jedoch nicht von ihm ab und verfolgten ihn bis zu einem Mehrfamilienhaus an der Barbarastraße. Als der 82-Jährige die Tür aufschloss, umklammerten die Frauen ihn, wobei eine der beiden ihm die Kette vom Hals riss. Im Anschluss flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung der Kreuzung Becherstraße/Barbarastraße. Bei dem Versuch, eine der beiden festzuhalten, stürzte der Senior zu Boden und verletzte sich leicht.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtige: circa 1,68 Meter groß, schlank, blonde schulterlange Haare, rundliches Gesicht, osteuropäischer Akzent 2. Tatverdächtige: circa 1,68 Meter groß, schlank, braune schulterlange Haare, osteuropäischer Akzent

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

