POL-D: Kaarst - A57 Richtung Köln / A52 Richtung Roermond - Rast- und Tankanlage Cloerbruch - Zeugen melden Lkw-Gespann mit Schlangenlinien - Fahrer deutlich alkoholisiert und Wiederholungstäter

A52 Richtung Roermond - Rast- und Tankanlage Cloerbruch - Zeugen melden Lkw-Gespann mit Schlangenlinien - Fahrer deutlich alkoholisiert und Wiederholungstäter

Montag, 27. Februar 2023, 14:14 Uhr

Zeugen meldeten gestern der Polizei Düsseldorf einen Schlangenlinien fahrenden Lkw mit Anhänger auf der A 57 in Richtung Köln. Der Fahrer des Lkw-Gespanns fuhr mit wechselnden Geschwindigkeiten (zwischen 10 und 80 km/h), was zeitweilig auch zu zäh fließendem Verkehr führte. Bei seiner Kontrolle auf der A 52 Richtung Roermond, auf dem Rastplatz Cloerbruch, war nicht nur Alkoholgeruch feststellbar, sondern auch eine mehrfache Überschreitung der Promillegrenze für die absolute Fahruntüchtigkeit.

Einem Autofahrer war der sonderbare Fahrstil des Sattelzuges bereits auf der A 57 Richtung Köln kurz vor dem Kreuz Kaarst aufgefallen. Der Zeuge setzte sich hinter den Lkw, verständigte die Polizei und gab laufend den Standort der rollenden Gefahrenstelle durch. Der LKW wechselte auf die A 52 in Richtung Roermond und konnte dort von den Einsatzteams der Autobahnpolizei auf die Rast- und Tankanlage Cloerbruch gelotst werden. Aus dem Führerhaus schlug den Beamten ein deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch entgegen. Bei seinem Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von über drei Promille. Dem 60-Jährigen aus der Republik Moldau wurde eine Blutprobe entnommen. Im Laufe der weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass der Mann bereits am Morgen des 26. Februar 2023 wegen Alkohols am Steuer in Gelsenkirchen aufgefallen war. Hier war ihm bereits die Weiterfahrt untersagt worden. Obendrein stellte sich heraus, dass er in Deutschland keine Berechtigung zum Führen eines Fahrzeugs hat. Die Folgen für den 60-Jährigen: Verbot der Weiterfahrt, Blutprobe und eine weitere Strafanzeige wegen Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss. Zur Sicherung des Verfahrens musste der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1844 Euro entrichten. Aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften des Fahrpersonalrechts musste der Halter eine Sicherheitsleistung von 6300 Euro hinterlegen.

