POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Jüchen - A 46 in Richtung Neuss - Schwerer Verkehrsunfall - Mehrere Verletzte

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Jüchen - A 46 in Richtung Neuss - Schwerer Verkehrsunfall - Mehrere Verletzte - Umfangreiche Unfallaufnahme und Sperrungen - Langer Stau - Ermittlungen dauern an

Dienstag, 28. Februar 2023, 04:45 Uhr bis 10:15 Uhr

Feuerwehrmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115879/5451476

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten heute Morgen auf der A 46 bei Jüchen sorgte für lange Staus im Berufsverkehr auf der A 46 und der A 61 in Richtung Neuss bzw. Koblenz. Ein 50-jähriger Fahrer eines Transporters wurde schwer verletzt. Lebensgefahr konnte am Morgen nicht ausgeschlossen werden. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Zur Unfallzeit verlor ein 50-Jähriger aus dem Raum Aachen zwischen dem Autobahndreieck Wanlo und dem Autobahnkreuz Holz aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge kollidierte er mit den Schutzplanken und einem 7,5-Tonner Lkw. Der Pkw kam auf dem linken, der Lkw auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Auf dem Seitenstreifen hielt sofort auch ein 45-jähriger Ersthelfer an.

Noch bevor die Unfallstelle abgesichert werden konnte, fuhr ein Erkelenzer mit seinem Transporter (besetzt mit fünf Personen) in die Unfallstelle. Lediglich der Fahrer des 7,5-Tonners und seine weiteren Insassen wurden verletzt. Der 50-jährige Transporter-Fahrer verletzte sich schwer. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und an Abschleppdiensten war vor Ort. Die Polizei und die Autobahnmeisterei betrieben Stauwarnung und Stauabsicherung.

