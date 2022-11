Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Verkehrsunfälle; Einbruch; Diebstahl von Baumaschinen; Alkoholisierte Autofahrer; Trickdiebstahl

Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand mussten am Dienstagabend Feuerwehr und Polizei nach Gönningen ausrücken. Eine 30-Jährige war kurz nach 18 Uhr mit einem Seat auf der Lichtensteinstraße von Genkingen herkommend unterwegs, als sie am Ortsbeginn Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sah. Daraufhin hielt die Frau auf dem Parkplatz eines Sportheims an und verständigte die Feuerwehr. Dieser gelang es, den brennenden Pkw rasch abzulöschen. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. (ms)

Reutlingen (RT): Zeugen zu Unfall gesucht

Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter Telefon 07121/942-3333 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der Konrad-Adenauer-Straße ereignet hat. Eine 26-Jährige war gegen 17.10 Uhr mit einem VW Golf auf dem mittleren Fahrstreifen in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe Gebäude 75 kam ihr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die Golflenkerin nach rechts aus und stieß mit dem in dieselbe Richtung fahrenden Opel Astra einer 24 Jahre alten Frau zusammen. Der Astra beschädigte im Anschluss noch zwei Verkehrseinrichtungen. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten in Richtung Tübingen davon. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Über das gesuchte Fahrzeug liegen bislang keine konkreten Angaben vor. (ms)

Reutlingen (RT): Unfall mit hohem Sachschaden

Ein Schaden in Höhe von zirka 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Altenburg entstanden. Ein 64 wollte kurz vor 17.30 Uhr mit einem Alfa Romeo von einem Industriegebiet herkommend geradeaus in die Zufahrt zur B 464 weiterfahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten, von Kirchentellinsfurt herkommenden VW Polo eines 24 Jahre alten Mannes. Dieser konnte trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Fahrer unverletzt geblieben. (ms)

Münsingen (RT): Kollision mit Gegenverkehr

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und beträchtlichem Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 465 ereignet. Kurz nach 17 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Mann mit einem VW Golf die Bundesstraße von Münsingen herkommend und wollte nach links auf die L 230 in Richtung Böttingen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 30-Jährigen. Der Wagen des Unfallverursachers drehte sich auf eine Verkehrsinsel und stieß dort noch gegen ein Verkehrszeichen. Beim Unfall verletzte sich der 27-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Pkw, an denen die Airbag-Systeme ausgelöst hatten, wurden abgeschleppt. (mr)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Über 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen in der Heinrich-Hermann-Straße ereignet hat. Dort war ein 42-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo gegen 5.40 Uhr von der Bonländer Straße kommend in Fahrtrichtung Raiffeisenstraße unterwegs. Dabei geriet er auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi A4 eines 55-Jährigen kollidierte. Den Angaben des Unfallverursachers zufolge will er wegen eines die Fahrbahn überquerenden Fußgängers nach links ausgewichen sein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die beiden Pkw waren aber nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ak)

Nürtingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Der 55-jährige VW-Lenker war kurz nach 16 Uhr auf der Raidwanger Straße (K 1230) in Richtung Neckarhausen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Straße In den Rehwiesen rannte seinen Angaben zufolge eine Katze auf die Fahrbahn, weshalb der 55-Jährige auswich. Hierbei kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Sein Fahrzeug, an dem Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Hochdorf (ES): Einbruch auf Recyclinghof

Auf einem Recyclinghof an der L 1201 hat in den vergangenen Tagen ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Dienstagnachmittag drang der Unbekannte auf das Betriebsgelände ein und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Holzgebäude. Da dort nichts von Wert aufbewahrt wird, zog der Täter ohne Diebesgut von dannen. Allerding hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (mr)

Industriegebiet Reutlingen West/Gemarkung Kusterdingen (TÜ): Baumaschinen gestohlen

Auf einer Baustelle in der Markwiesenstraße haben unbekannte Täter am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Diebe brachen zwischen 17 Uhr und sieben Uhr einen am Fahrbahnrand auf einem Anhänger stehenden Container auf und entwendeten daraus sämtliche Baumaschinen, darunter Schneidemaschinen und einen Kompressor der Marke Wacker sowie eine Rüttelplatte und einen Stampfer der Marke Bomag. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt ermittelt. (ak)

Mössingen (TÜ): Fußgängerin angefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Mössingen. Gegen 18.45 Uhr war eine 37 Jahre alte Frau zu Fuß auf der Verbindungsstraße zwischen Butzenbadstraße und Ernwiesenstadion unterwegs. Dabei wurde sie von einem blauen Transporter, der in Richtung Butzenbadstraße fuhr, touchiert. Die Fußgängerin kam dadurch zu Fall und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Für sie wurde ein Rettungswagen angefordert, der sie ins Krankenhaus brachte. Der unbekannte Lenker des blauen Transporters hatte seine Fahrt fortgesetzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Mössingen (TÜ): Zu tief ins Glas geschaut

Drei unter alkoholischer Beeinflussung stehende Verkehrsteilnehmer musste die Polizei am Dienstagabend in Mössingen aus dem Verkehr ziehen. Beamte der Tübinger Verkehrspolizei hatten im Heerweg eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 20 Uhr hielten sie eine 35 Jahre alte Lenkerin eines VW Golf an. Ein Alkoholtest ergab bei der Frau einen vorläufigen Wert von über 1,2 Promille. Nur zwei Minuten später wurde ein 38-jähriger Audi-Lenker kontrolliert. Da er eine erhebliche Alkoholfahne hatte, musste er ebenfalls einen Alkoholtest durchführen. Bei ihm ergab das Gerät einen vorläufigen Wert von über 1,7 Promille. Beide mussten sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Das Fahrzeug eines 55 Jahre alten Mannes fiel einer Streife noch in der Siemensstraße auf, da die Beleuchtung mangelhaft war. Dieses wurde daraufhin bei einem Einkaufscenter angehalten. Da der Fahrer ebenfalls nach Alkohol roch, musste auch er sich auch einem Test unterziehen. Dieser ergab bei ihm einen vorläufigen Wert von über 0,7 Promille. Die Kontrollen werden in Zukunft fortgesetzt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Gegen Baum geprallt

Ein Schaden in Höhe von über 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag entstanden, als eine Pkw-Lenkerin gegen einen Baum gefahren ist. Die 34-Jährige war kurz nach zwölf Uhr mit einem Renault Kangoo auf der K 6939 bei Seebronn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Straße ab und stieß nach etwa 40 Metern frontal gegen den Baum. Ersten Erkenntnissen nach war die Fahrerin unverletzt geblieben. Sie wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Kind auf Zebrastreifen angefahren

Ein kleiner Junge ist am Dienstagmittag auf einem Zebrastreifen angefahren worden. Der Achtjährige war gegen 12.10 Uhr mit einem Tretroller auf dem Gehweg der Sülchenstraße unterwegs. An dem Überweg fuhr er ersten Erkenntnissen nach unvermittelt über die Straße. Ein in derselben Richtung langsam fahrender, 59 Jahre alter Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und touchierte mit seinem Fahrzeug das Kind. Der Junge stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Der Achtjährige wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur Untersuchung gebracht. Über mögliche Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Sichtbare Blessuren hatte das Kind keine davongetragen. (ms)

Schömberg (ZAK): Trickdieb unterwegs (Zeugenaufruf)

In Schömberg ist am Dienstagnachmittag ein Trickdieb unterwegs gewesen. Gegen 14 Uhr sprach der Unbekannte nacheinander zwei Anwohnerinnen der Brunnenstraße an und tischte ihnen die erfundene Geschichte auf, dass der Ball seiner Tochter auf deren Grundstück gefallen sei. Als die Frauen durch die Suche nach dem Ball abgelenkt waren, entwendete der Täter an einem Wohnhaus zwei Schlüssel und am Nachbargebäude aus einem Pkw einen Geldbeutel samt Bargeld und persönlicher Dokumente. Der Unbekannte war zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr auch in der Allmandstraße mit derselben Masche aufgefallen. Hier wurde nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts gestohlen. Der Trickdieb ist 45 bis 60 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und trug einen Bart. Er hat kurze, dunkle Haare und sprach Deutsch mit Akzent. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-616. (mr)

