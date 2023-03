Polizei Düsseldorf

POL-D: Geschwindigkeitskontrollen auf der Danziger Straße - 20 Verstöße in anderthalb Stunden geahndet - "Spitzenreiter" mit 64 km/ zu schnell

Samstag, 04. März 2023

Insgesamt 20 Verstöße ahndeten Beamtinnen und Beamte der Inspektion Nord bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Danziger Straße stadtauswärts in Höhe der Anschlussstelle Kaiserswerth am Samstagnachmittag. Hintergrund sind schwere Verkehrsunfälle in den zurückliegenden Jahren, bei denen überhöhte Geschwindigkeit ein Teil der Unfallursache war.

Unrühmlicher "Spitzenreiter" war ein 42-jähriger Duisburger mit seinem Mercedes. Bei erlaubten 80 km/h wurde er mit 149 km/h gemessen. Nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranz entspricht dies einer vorwerfbaren Überschreitung um 64 km/h. Laut Bußgeldkatalog sind für diesen Verkehrsverstoß 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot vorgesehen. Besonders beeindruckt oder zum Nachdenken angeregt zeigte sich der Angehaltene nicht gerade: Nach der Kontrolle entfernte er sich mit durchdrehenden Reifen und aufheulendem Motor. Die Ermittlungen laufen.

