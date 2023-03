Polizei Düsseldorf

POL-D: Angermund - Einbrecherduo auf frischer Tat festgenommen - Diensthund im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 8. März 2023, 00:20 Uhr

Auf frischer Tat nahmen Polizistinnen und Polizisten der Düsseldorfer Polizei in der Nacht zu heute zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, in ein Einfamilienhaus in Angermund eingebrochen zu haben. Einer der beiden wurde durch einen eingesetzten Diensthund gestellt, der den Verdächtigen durch einen Biss an seiner Flucht hinderte. Die Männer, die hinreichend polizeilich bekannt sind, sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zur Tatzeit meldete sich der Eigentümer eines Einfamilienhauses an der Straße Zur Lindung über den Notruf und gab an, dass sich zwei Personen mit Taschenlampen in seinem Haus aufhalten. Sofort entsandte Streifenteams der Polizei konnten bei Eintreffen Lichtkegel von Taschenlampen durch die Fenster erkennen. Nachdem die Beamtinnen und Beamten das Haus umstellt hatten, durchsuchten die Kräfte, auch mithilfe eines Diensthundes, das Gebäude. Im Keller trafen sie auf zwei Männer, wobei einer von ihnen durch den Diensthund gestellt und durch einen Biss verletzt wurde. Beide Tatverdächtigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit im Alter von 41 und 45 Jahren wurden festgenommen. Der 45-Jährige wird aufgrund des Bisses im Krankenhaus behandelt. Das Duo (polizeibekannt aufgrund von Eigentumsdelikten) soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

