Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippborg - Junger Mann fährt in den Graben

Lippetal-Lippborg (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Wadersloh mit seinem Pkw die Herzfelder Straße in Richtung Lippborg. Kurz vor der Einmündung Im Lindai kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Er landete im Straßengraben und verletzte sich dabei leicht. Vorsorglich wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden ist gering. (hn)

