Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Täter auf der Flucht festgenommen

Werl (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 02:15 Uhr, brachen drei männliche Personen einen Lebensmittelautomaten auf der Büdericher Bundesstraße auf. Sie entnahmen den Münzsammler und flüchteten. Der Eigentümer konnte die Tat über die Videoüberwachung verflogen und informierte sofort die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die drei Flüchtigen im Bereich des Kuhwegs in einem Opel angetroffen werden. Die eingesetzten Beamten fanden im Fahrzeug diverse Schraubendreher und eine Tragetasche mit einer größeren Menge Münzgeld. Die Tatverdächtigen im Alter von 35, 37 und 39 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Zurzeit ist es noch unklar, ob sie einen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Sie werden im Verlauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, sicherte die Spuren am Tatort und hat weitere Ermittlungen aufgenommen. (ja)

