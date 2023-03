Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher festgenommen

Werl (ots)

Am Donnerstagmorgen konnte die Polizei auf dem Firmengelände auf der Breslauer Straße einen Täter auf frischer Tat festnehmen. Ein Zeuge meldete, gegen 06:20 Uhr, einen Lichtkegel von einer Taschenlampe aus einer Lagerhalle der Firma. Die hinzugerufenen Polizeibeamten umstellten die Lagerhalle und durchsuchten sie mithilfe eines Diensthundes. Schließlich konnte der Täter in einem runden Metallgefäß durch den Diensthund ausfindig gemacht werden. Er wurde durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen. Der 28-jährige Werler zerschnitt zunächst ein Metallzaun, um auf das Gelände zu gelangen und stieg dann über ein Fenster in das Gebäude ein. Dort hatte er sich bereits verschiedene Elektroteile, Kupferteile und Kupferkabel zum Abtransport bereit gelegt. Nun wurde gegen den 28-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. (ja)

