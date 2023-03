Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz

Soest (ots)

Die Soester Polizei führte am gestrigen Dienstag einen Schwerpunkteinsatz im Bereich der Innenstadt durch. In der Zeit von 13 Uhr bis 21 Uhr bestreiften die Beamten insbesondere den Bahnhof und die umliegenden Parkanlagen. Im Ergebnis kontrollierten die Einsatzkräfte 37 Personen und fertigten sechs Strafanzeigen. Davon drei wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine wegen Diebstahls und zwei wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die polizeiliche Präsenz wurde von den Soester Bürgern sehr positiv wahrgenommen. Auch in Zukunft wird die Polizei Soest Schwerpunkteinsätze im Innenstadtbereich durchführen.(dk)

