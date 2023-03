Michelstadt (ots) - Am Donnerstagmorgen (09.03.) konnten im Bereich des Bahnhofes in Michelstadt Graffiti an diversen Wänden sowie einer Buskabine festgestellt werden. Unter den Schmierereien befand sich unter anderem ein Hakenkreuz. Ersten Schätzungen zufolge belaufen sich die Schäden bei mehreren Tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an. ...

