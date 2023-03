Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geldbörse aus der Hand gerissen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Ein unbekannter Mann hat am vergangenen Freitag, 3. März, einem 79-Jährigen am Bremerhavener Hauptbahnhof die Geldbörse aus der Hand gerissen und ist geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Senior zwischen 10 und 10.30 Uhr an der Haltestelle in Richtung Süden auf und wollte einen Bus nach Grünhöfe nehmen. Weil sich der 79-Jährige nicht ganz sicher war, mit welcher Linie er fahren muss, bat er einen Mann um Hilfe. Der Unbekannte zeigte sich äußerst hilfsbereit, begab sich zu einer Auskunftsstelle und brachte einen Busfahrplan mit. Als der Rentner seine Geldbörse in die Hand nahm, riss ihm der Unbekannte diese aus der Hand und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann ca. 1,75 Meter groß, um die 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen und seine mögliche Fluchtrichtung geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0471/953-3321 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell