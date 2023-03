Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf den Kopf geschlagen: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Ein 36 Jahre alter Bremerhavener hatte die Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonntag, 5. März, gegen 0.30 Uhr alarmiert. Er gab an, geschlagen worden zu sein und Hilfe zu benötigen. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Streifenwagen eilten zu der Person im Stadtteil Lehe. Der 36-Jährige wies schwere Kopfverletzungen auf, die mutmaßlich mit einem Gegenstand herbeigeführt worden waren. Der Geschädigte gab an, zuvor in einer Gaststätte in der "Alten Bürger" (Bürgermeister-Smidt-Straße) gewesen zu sein. Von dort sei er offenbar mit einem Taxi oder einem ähnlichen Fuhrunternehmen zu seiner Wohnanschrift gelangt. Dort habe der alkoholisierte Mann dann unvermittelt mehrere starke Schläge auf den Kopf bekommen. Wer diese Schläge ausgeführt hat, war zunächst nicht zu ermitteln. Der 36-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei (Telefon: 0471/953-3221) bittet um Zeugenhinweise: Wer in der Nacht zu Sonntag zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr im Bereich Neue Straße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden. Dies gilt auch für den Taxifahrer, der den Mann von der Alten Bürger zur Wohnanschrift gefahren hat.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell