Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220912 - 1042 Frankfurt-Bornheim/Ostend: Festnahme nach Rollerdiebstahl

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 6. Polizeireviers haben am gestrigen Sonntag, den 11. September 2022, in Bornheim einen 17-Jährigen und einen 31-Jährigen festgenommen. Beide waren auf einem geklauten Roller unterwegs.

Zunächst zeigte am Nachmittag ein Rollerbesitzer bei der Polizei den Diebstahl seines Rollers an. Er hatte seinen Peugeot-Roller am Vortag im Ostend vor der Haustür abgestellt. Am Abend fiel dann Beamten des 6. Reviers im Rahmen einer Streifenfahrt in der Inheidener Straße (Bornheim) ein mit zwei Personen besetzter Roller auf. Fahrer und Sozius trugen beide keine Schutzhelme. Unvermittelt wendete der Rollerfahrer vor ihren Augen und versuchte nun, in Richtung Buchwaldstraße vor der Streife davonzufahren. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, gaben Anhaltesignale und forderten das Duo über die Außenlautsprecher auf, stehen zu bleiben. Der Rollerfahrer lenkte das motorisierte Zweirad auf den Gemeinschaftsparkplatz eines Hochhauses, wo beide heruntersprangen und sich nun der drohenden Kontrolle zu Fuß entziehen wollten. Führerlos steuerte der Roller gegen eine Mauer und kam an dieser zu Fall. Die Beamten eilten den zwei Flüchtigen zu Fuß hinterher und konnten sie festnehmen.

Beide Personen, der 17-jährige Fahrer und der 31-jährige Mitfahrer, wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein Polizeirevier verbracht. Der 17-Jährige war darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten den Roller sicher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Rollerdiebstahls dauern an. Beide wurden nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell