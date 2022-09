POL-ROW: ++ Auffahrunfall mit fünf Verletzten ++ Auffahrunfall in der Mühlenstraße ++ Auffahrunfall in der Mühlenstraße ++ Mit über 2,6 Promille im Sattelzug über die A1 ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Auffahrunfall mit fünf Verletzten

Rotenburg. Fünf Menschen sind am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall in der Verdener Straße verletzt worden. Ein 28-jähriger Autofahrer hatte gegen 17 Uhr an der Ampel der Kreuzung Verdener Straße/Saturnweg/Glummweg mit seinem Kia verkehrsbedingt halten müssen. Die nachfolgende, 33-jährige Fahrerin eines Ford erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr ungebremst auf den stehenden Kia auf. Die Unfallverursacherin, ihre 1 und 11 Jahre alten Kinder, der Fahrer des Kia und dessen 64-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Auffahrunfall in der Mühlenstraße

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Mühlenstraße ist am Montagnachmittag ein 12-jähriges Mädchen verletzt worden. Sie war gegen 16 Uhr als Beifahrerin im Mazda ihrer 32-jährigen Mutter in Richtung Kreisel unterwegs. Als die Frau verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein nachfolgender, 86-jähriger Autofahrer mit seinem Audi auf den Wagen der 32-Jährigen auf. Ihre Tochter zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund viertausend Euro.

Mit über 2,6 Promille im Sattelzug über die A1

Sittensen. Mit über 2,6 Promille ist ein 54-jähriger Kraftfahrer am Montagmittag in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der Mann sei gegen 12 Uhr auf der Hansalinie nach Angaben eines Zeugen in Schlangenlinien und zum Teil grundlos bremsend unterwegs gewesen. Auf dem Gelände des Autohofs in Sittensen bestätigte sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Der 54-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Betrug über WhatsApp

Rotenburg. Eine 53-jähriger Mann ist am Montagvormittag auf einen WhatsApp-Betrug hereingefallen. Unbekannte hatten gegen 12.45 Uhr Kontakt zu dem Rotenburger aufgenommen. In einer Mitteilung gaben sie sich als Kind des Mannes aus. Es würde dringend Hilfe benötigen und sei auf die Überweisung einer Rechnung angewiesen. Der überzeugte Vater beglich die Rechnung von 1.210.70 Euro und musste später feststellen, dass er einem Betrug zum Opfer gefallen ist.

Betrüger am Telefon

Hemsbünde. Fünfhundert Euro hat ein 71-Jähriger am Montagnachmittag an einen unbekannten Betrüger verloren. Der Mann meldete sich gegen 15 Uhr telefonisch und stellte sich als Support-Mitarbeiter vor. Er sei für die Beseitigung von Schadenssoftware auf dem Computer des Angerufenen zuständig. Der 71-Jährige überließ dem Anrufer die Zugangsdaten zum Online-Banking. Damit öffnete er dem Betrüger Tür und Tor. Unter der Mitwirkung des Opfers veranlasste der Betrüger drei Geldüberweisungen.

Unfallflucht im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Am vergangenen Freitag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr ist ein blauer Mazda im Stadtgebiet von einem noch unbekannten Autofahrer angefahren und beschädigt worden. Der Besitzer hatte seinen Wagen in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz der "Haarschneyderey" in der Altbremer Straße und am E-Center in der Straße Zum Hochkamp geparkt. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei.

