POL-Bremerhaven: Kupferkabel aus Trafohaus gestohlen

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven bittet um Hinweise nach einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag, 2. März, zwischen 14 Uhr und 14.40 Uhr ein anderes Fahrzeug erheblich beschädigt. Das betroffene Fahrzeug war in dieser Zeit im Kreuzungsbereich Hohenstaufenstraße und Am Holzhafen im Stadtteil Geestemünde geparkt. ...

