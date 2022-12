Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchdiebstahl ***Zeugen gesucht***

Diez (ots)

In dem Zeitraum 16.12.2022 bis zum 19.12.2022, 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in der Koblenzer Straße. Aus einem Überseecontainer eines Autohauses wurden 12 Reifensätze, also 48 Kompletträder mit Winterreifen, entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez.

