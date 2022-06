Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Brand in der Flüchtlingsunterkunft Winkelsweg sowie weitere Paralleleinsätze am späten Freitagabend

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Freitagabend, 03.06.2022 um 21.48 über die Brandmeldeanlage in einem Nebengebäude der städtischen Flüchtlingsunterkunft am Winkelsweg alarmiert. Eine Matratze brannte, die jedoch vor Eintreffen der Feuerwehr bereits abgelöscht war. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle und konnte unmittelbar wieder einrücken.

Um 23.17 wurde die Feuerwehr Langenfeld erneut zu der Flüchtlingsunterkunft an den Winkelsweg gerufen. Die ersteintreffenden Kräfte der hauptamtlichen Wache sahen Feuer aus mehreren Fenstern im Obergeschoss eines anderen Gebäudes am Standort herausschlagen. Das Feuer hatte auch schon auf den Dachstuhl übergegriffen. Unmittelbar wurde die Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. Der Einsatzleiter erhöhte die Alarmstufe auf -Stadtalarm-, sodass alle Löscheinheiten der Feuerwehr Langenfeld zur Einsatzstelle Winkelsweg gerufen wurden. Mit dem Einsatz von zwei Drehleitern, ein Fahrzeug kam zur Unterstützung aus der Nachbarstadt Hilden, konnte hier schlimmeres verhindert werden. Die Einsatzstelle wurde in drei Einsatzabschnitte gegliedert. Drei Personen aus der Flüchtlingsunterkunft wurden verletzt. Davon wurden zwei Personen als leicht verletzt und eine Person als mittelschwer verletzt eingestuft. Diese wurden durch den leitenden Notarzt und das Rettungsdienstpersonal gesichtet und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Des Weiteren sind 57 Bewohner (nicht verletzt) betroffen. Das Gebäude ist durch das Feuer und den Rauch nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes wurden in freistehenden Unterkunftsmöglichkeiten der gleichen Liegenschaft versorgt.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Malteser Hilfsdienst (MHD) unterstützten die freiwillige Feuerwehr an der Einsatzstelle und übernahmen die Verpflegung der Einsatzkräfte.

Insgesamt waren an der Brandstelle mehr als 135 Einsatzkräfte tätig, der Einsatz war gegen 3:10 Uhr beendet.

Parallel zu diesem Einsatz wurde die Feuerwehr Langenfeld zur Straße In der Rötter zu einem ausgelösten Heimrauchmelder gerufen. Hierzu wurden abkömmliche Einheiten mit Führungsdienst aus der Einsatzstelle Winkelsweg entsandt. Vorsorglich wurde eine Drehleiter aus der Nachbarstadt Monheim von der Leitstelle alarmiert. Da auf Klingel und Klopfen an der Wohnugseingangstür keiner reagierte, wurde die Tür gewaltarm geöffnet. Die Wohnung wies keine Schadensmerkmale auf, nur der fehlausgelöste Rauchwarnmelder.

Außerdem lief kurze Zeit später die Meldung einer Brandmeldeanlage an der Rheindorfer Straße bei der Feuerwehr ein. Auch hier handelte es sich um eine Fehlauslösung der Anlage. Nach eingehender Erkundung des gesamten Objektes, konnte auch diese Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden.

