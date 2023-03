POL-Bremerhaven: Unfallflucht am Holzhafen: Auto in Geestemünde beschädigt

Bremerhaven (ots) - Gleich vier Videospiele hatte ein 51-jähriger Mann am Donnerstagmittag, 2. März, gegen 13 Uhr bei sich, als er versuchte, den Kassenbereich eines Elektrofachmarktes in Bremerhaven-Geestemünde zu durchqueren. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 51-Jährige das Geschäft an der Industriestraße verlassen, als plötzlich die Sicherheitsschleuse am Ausgang Alarm schlug. Schnell stellte sich heraus, ...

