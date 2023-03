Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb will Videospiele mitgehen lassen

Bremerhaven (ots)

Gleich vier Videospiele hatte ein 51-jähriger Mann am Donnerstagmittag, 2. März, gegen 13 Uhr bei sich, als er versuchte, den Kassenbereich eines Elektrofachmarktes in Bremerhaven-Geestemünde zu durchqueren.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 51-Jährige das Geschäft an der Industriestraße verlassen, als plötzlich die Sicherheitsschleuse am Ausgang Alarm schlug. Schnell stellte sich heraus, dass der Bremerhavener die Videospiele in seinen Jackentaschen verstaut hatte. Ein Ladendetektiv nahm den Dieb am Ausgang in Empfang und verständigte die Polizei. Der Mann gab nach Aufforderung die gestohlene Ware im Wert von rund 120 Euro heraus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell