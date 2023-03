Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall beim Abbiegen

Bremerhaven (ots)

Verletzt wurde am frühen Donnerstagmorgen, 2. März, ein 48-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall unweit des Bahnhofs Wulsdorf.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Hyundai gegen 5.30 Uhr den Vieländer Weg in nordöstlicher Richtung. Nach Überquerung der Brücke über die Bahngleise wollte er nach links in die Daimlerstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 48-Jährigen auf einem Motorroller. Es kam zur Kollision, bei der der Rollerfahrer auf die Fahrbahn stürzte und verletzt wurde. Das Zweirad schleuderte gegen einen BMW, der sich zur Unfallzeit auf dem Vieländer Weg befand. Der Rollerfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

