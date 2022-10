POL-BO: Unfall: E-Scooter-Fahrer (22) wird schwer verletzt

Herne (ots) - Die Kripo ermittelt wegen eines Raubdeliktes am frühen Samstagmorgen, 15. Oktober, in Herne-Mitte. Es werden Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 14-jähriger Herner gegen 3.40 Uhr im Bereich der Fußgängerzone (Bahnhofstraße) in Richtung des Herner Bahnhofes unterwegs. In Höhe des Europaplatzes sei er dann von drei Unbekannten angesprochen und nach Zigarettenblättchen gefragt worden. ...

