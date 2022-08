Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Betrunkener Radfahrer prallt gegen Ampelmast

Bischofsheim (ots)

An der Kreuzung Mainzer Straße/Frankfurter Straße prallte ein Fahrradfahrer am Mittwochabend (24.08.), gegen 18.30 Uhr, gegen einen Ampelmast, stürzte anschließend und verletzte sich hierbei. Ein Atemalkoholtest bei dem 44-Jährigen zeigte anschließend 2,4 Promille an. Er wurde aufgrund seiner Blessuren in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

