POL-Bremerhaven: Hungriger Dieb verliert Beute bei Flucht

Gleich sieben belegte Brötchen und zwei Flaschen Wasser hatte ein unbekannter Mann bei einer Bäckerei am Dienstagvormittag, 28. Februar, in Bremerhaven-Mitte bestellt; allerdings ohne zu bezahlen. Auf seiner Flucht verletzte er eine Verkäuferin.

Gegen 11 Uhr betrat der Unbekannte die Filiale an der Bürgermeister-Smidt-Straße, bestellte sich Essen und Trinken, zog eine Bankkarte für die Bezahlung durch das Kartenlesegerät und setzte sich mit der Bestellung an einen Tisch. Als er gerade in ein Brötchen beißen wollte, bemerkte eine Mitarbeiterin, dass der Bezahlvorgang abgebrochen worden war. Sie wies den hungrigen Gast darauf hin. Dieser wurde zunehmend aggressiv, packte die Lebensmittel und verließ fluchtartig das Geschäft. Als die Angestellte den Mann aufhalten wollte, trat er sie und flüchtete in Richtung Preßbuger Straße, wo ihn aufmerksame Passanten versuchten aufzuhalten. Der hungrige Dieb schmiss Backwaren und Wasser auf den Boden und entkam in Richtung Grazer Straße. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

Der bislang unbekannte männliche Täter wird als etwa 1,85 Meter groß, mit kräftiger Statur und mit einer grauen Jogginghose bekleidet beschrieben.

Personen, die Hinweise zur Straftat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

