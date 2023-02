Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aufmerksamer Zeuge ertappt Kellerdieb auf frischer Tat

Bremerhaven (ots)

Weil sich am gestrigen Montag, 27. Februar, ein derzeit noch unbekannter Täter an mehreren Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses im Bremerhavener Stadtteil Lehe zu schaffen machte, alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei.

Gegen 22 Uhr bemerkte der Anwohner einen Mann - samt Einbruchswerkzeug - in den Kellerräumen des Hauses an der Dorotheastraße. Ohne zu zögern sprach der Zeuge den Unbekannten an. Dieser versuchte noch sein Tun zu erklären, merkte offenbar aber schnell, dass er als Kellerdieb aufgeflogen war und flüchtete aus dem Gebäude.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Dieb verliefen bisher ohne Erfolg.

Der Täter wird als 18 bis 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und mit schwarzen Haaren beschrieben.

Bei der Tatortaufnahme stellten die alarmierten Polizeibeamten dann insgesamt vier aufgebrochenen Kellerabteile fest. Ob etwas aus den Räumen gestohlen worden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

Tipps der Polizei Bremerhaven zum Schutz vor Kellereinbrüchen:

In der Regel verschaffen sich die Täter Zugang durch nicht geschlossene oder ungesicherte Haus- und Kellertüren. Verwinkelte Kellerflure und nicht einsehbare Kellerräume begünstigen ein unbeobachtetes und ungestörtes Vorgehen. Zusätzlich erleichtern die unzureichend verschlossenen Kellerverschläge noch den Diebstahl. Die Polizei Bremerhaven empfiehlt daher, auch Keller- und Nebeneingänge mit entsprechend widerstandsfähigen Türen vor Aufbrüchen zu sichern und gibt weitere Tipps zum Vermeiden von Kellereinbrüchen:

-Wertgegenstände sollten nicht im Kellerverschlag aufbewahrt werden

-Fahrräder auch im Keller abschließen. Besser noch: An einen fest verankerten Gegenstand anschließen

-Kellertüren und -verschläge stets verschlossen halten

-Verwenden Sie massive Überfallen- und Vorhängeschlösser

-Zugangstüren zum Kellerbereich und Nebeneingangstüren sollten durch selbstverriegelnde Schlösser mit Antipanikfunktion gesichert werden

Wenn Sie verdächtige Personen feststellen, informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110.

