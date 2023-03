Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Raubüberfall: Geldschrank am Stadtrand gefunden - Erneuter Zeugenaufruf

Bremerhaven (ots)

Unbekannte haben am späten Sonntagabend (26. Februar) eine Tankstelle an der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe ausgeraubt (wir berichteten). Nun wurde ein bei dem Raub entwendeter Geldschrank unweit der Stadtgrenze zu Schiffdorf aufgefunden. Aus diesem Grund bittet die Polizei Bremerhaven um weitere Zeugenhinweise.

Der Überfall hatte sich am Sonntag gegen 23 Uhr ereignet. Während ein maskierter Täter einen Tankstellenmitarbeiter bedrohte und in einem Hinterzimmer in Schach hielt, stahlen Komplizen aus dem Verkaufsraum unter anderem einen schweren Geldschrank. Danach verließen sie unerkannt mit einem vermutlich hellen Kastenwagen das Gelände.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wurde durch Passanten ein aufgebrochener Tresor im Grenzbereich zwischen dem Stadtteil Surheide und dem Gebiet der Gemeinde Schiffdorf aufgefunden. Dieser konnte inzwischen als der aus der Tankstelle entwendete Geldschrank identifiziert werden.

Daher bittet die Polizei (0471/953-4444) nunmehr um Zeugenhinweise auch aus diesem Gebiet. Wer zwischen Sonntagabend, 23.15 Uhr, und Dienstagnachmittag im Bereich der Straße Wulsbergen (Bremerhaven) bzw. der Straße Am Fernsehturm (Schiffdorf) auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Ermittler zu kontaktieren.

