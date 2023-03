POL-Bremerhaven: +++ FAHNDUNGSRÜCKRUF +++ Vermisste Neunjährige wohlauf angetroffen

Bremerhaven (ots) - Weil sich am gestrigen Montag, 27. Februar, ein derzeit noch unbekannter Täter an mehreren Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses im Bremerhavener Stadtteil Lehe zu schaffen machte, alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Gegen 22 Uhr bemerkte der Anwohner einen Mann - samt Einbruchswerkzeug - in den Kellerräumen des Hauses an der ...

