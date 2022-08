Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Büttelborn: Katalysatoren im Wert von mehreren 100.000 Euro erbeutet-Transporter in Brand gesetzt/29-Jähriger in Haft

Rüsselsheim/Büttelborn (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

In der Nacht zum Montag (15.08.) wurden aus einer Lagerhalle auf dem Werksgelände eines Automobilkonzerns im Rugbyring rund 500 fabrikneue Katalysatoren im Wert von mehreren 100.000 Euro entwendet. Die Täter nutzten für den Abtransport der Beute mutmaßlich einen vom Werksgelände gestohlenen Transporter. Nach der Tat flüchteten die Täter in ein Waldgebiet bei Büttelborn, luden nach derzeitigem Ermittlungsstand dort die gestohlenen Katalysatoren um und steckten den entwendeten Transporter in Brand.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen der Rüsselsheimer Kriminalpolizei, unterstützt wurden die Beamten hierbei auch vom Ermittlungsdienst des Automobilkonzerns, ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 29 Jahre alten Mann aus dem Kreis Groß-Gerau sowie zwei weitere Männer im Alter von 28 und 31 Jahren.

Mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkten Beschlüssen wurden am Montag mehrere Wohnungen sowie von den Verdächtigen genutzte Garagen durchsucht. Hierbei fanden die Ermittler die in der Nacht gestohlenen Katalysatoren und stellten die Beute und umfangreiches weiteres Beweismaterial sicher. Der 29 Jahre alte Mann wurde von der Polizei festgenommen und am Dienstag (16.08.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete. Der 29-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittler prüfen nun, ob die Verdächtigen auch für zwei weitere gleichgelagerte Taten auf dem Werksgelände im Juli 2021 sowie im März 2022 in Betracht kommen. Bei den insgesamt drei Taten sollen über 1000 Katalysatoren im Wert von rund 800.000 Euro entwendet worden sein. Die Ermittlungen dauern an.

