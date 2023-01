FW Ludwigshafen: Gasausströmung in der Erasmus-Bakke-Straße, Stadtteil Friesenheim

Ludwigshafen (ots) - (JH) Am 02.01.2023 um 22:38 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand mit Menschenrettung in die Oberstraße nach Ludwigshafen-Mundenheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine starke Verrauchung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses vor. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand von Mobiliar in der Wohneinheit schnell gelöscht werden. Die Bewohner hatten das ...

