Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in Seniorenheim

Soest (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr hörten die Bewohner einer Seniorenwohngemeinschaft in der Brüderstraße verdächtige Geräusche. Am Mittwochmorgen stellte dann eine Pflegekraft eine beschädigte Eingangstür fest. Augenscheinlich haben unbekannte Täter versucht, gewaltsam die Tür aufzuhebeln. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort zur Spurensicherung und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell