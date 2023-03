Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gemeinsame Kontrollaktion

Lippstadt (ots)

Am heutigen Mittwoch, zwischen 6 Uhr und 14 Uhr, führte der Verkehrsdienst der Polizei Soest zusammen mit dem Zoll eine Kontrollaktion im Bereich der Bundesstraße 55 durch. Im Fokus des Einsatzes stand die Bekämpfung von Schwarzarbeit und des Sozialbetruges im Transport- und Kleingewerbe. Im Ergebnis wurden insgesamt 31 Unternehmen und 46 Personen überprüft. Es ergaben sich in drei Fällen Betrugsverdachtsfälle hinsichtlich des Sozialleistungsbetruges. Darüber hinaus wurden 18 Verwarnungsgelder erhoben und vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen diverser Verkehrsverstöße gefertigt. Auch zukünftig wird die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Zoll derartige Einsätze durchführen.(dk)

