POL-SO: Trunkenheitsfahrt mit Krankenfahrstuhl

Soest (ots) - In dem Zeitraum vom 27. März, 20:00 Uhr bis 28. März, 07:45 Uhr stiegen bisher unbekannte Täter in einen Anbau des St.-Patrokli-Doms ein. Die Täter kletterten vermutlich an einem Fallrohr zu einem Fenster im ersten Obergeschoss und schlugen es ein. Durch das Fenster gelangten sie in das Gebäude und versuchten mit einem Zimmermannshammer den Tresorraum zu öffnen. Dies gelang den Tätern nicht und sie verließen den Dom auf unbekannte Weise. Ob Gegenstände ...

