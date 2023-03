Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Wippringsen - Autofahrerin verletzt

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Haarweg. Eine 74-jährige Frau aus Möhnesee fuhr mit ihrem Suzuki in Richtung Wippringsen und kam aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Einmündung zum Haarhofsweg nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam ins Schleudern, geriet in den dortigen Entwässerungsgraben und überschlug sich. Anschließend kam der Suzuki auf dem Dach liegend auf dem angrenzenden Fuß-/Radweg zum Stillstand. Die 74-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell